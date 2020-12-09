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Когда в кабинетах сидят люди далекие от политики, Запад пользуется таким подарком

О том, что все беды Украины идут из-за внешнего влияния, - комментарийбывшего премьера этой страны Николая Азарова.

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