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Когда в Минске заработают аттракционы, и что нового предложат городские парки
В двух самых больших парках аттракционов Минска - ЦДП имени Горького и парке имени Челюскинцев - в этом году старт сезона запланирован в апреле, сообщает Sputnik.
В управлении "Городские парки УП "Минскзеленстрой" назвали предварительную дату - 21 апреля. Но в то же время уточнили, что фактический запуск аттракционов будет зависеть от погоды.
Что касается парка имени 900-летия Минска, где также есть карусели, сезон проката откроется на неделю позже - 28 апреля.
Специалисты уже расконсервировали аттракционы после долгой зимы, в данный момент они проверяют их техническое состояние и проводят обслуживание.
Новые аттракционы
Суммарно в парках Горького, Челюскинцев и 900-летия Минска в новом сезоне будет работать порядка 70 аттракционов. Среди них будут новые.
В Горьковском парке планируют установить бассейн с электролодочками. Также в этой локации появится еще один 5D-аттракцион, а к середине сезона ожидается открытие интерактивной зоны "Лукоморье". В парках Челюскинцев и 900-летия Минска появятся новые батутные комплексы.
Что касается парка имени 50-летия Великого Октября, то там запускать аттракционы в этом сезоне не планируют. Зону отдыха там будут существенно обновлять, в результате парк превратится в масштабную воркаут-площадку. Карусели, выработавшие свой ресурс, будут списаны, остальные распределят по другим паркам.
Фото:Sputnik
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