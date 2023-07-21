Когда в Жодино на маршрут выйдут электробусы, что там с темпами строительства 4-полосной трассы из столицы

Городами электробусов станут Жодино и Шклов. Об этом сегодня говорили с премьер-министром. Также обсудили сроки сдачи обновленного участка трассы Р-53, который соединяет Жодино с Минском.

Когда водители смогут оценить новое полотно, а пассажиры новый вид транспорта, уже знает Светлана Лукьянюк.

Город водители начинают изучать, конечно, по дорогам. Как добрался, такое и первое впечатление. Рядом с Жодино сейчас большая стройка. Но это только пока. Впереди четыре полосы, а значит добраться из столицы можно будет быстрее. Вместо полчаса минут 20. Но только трассой новации для города не закончатся.

Да, открытие широкополосной дороги здесь ждут. Уже комфортно можно доехать из Минска до Смолевичей. Сейчас работа кипит на этом участке до Жодино.

Повышается и безопасность. Дорогу на две части разделит барьерное ограждение. А вдоль леса натянут сетку.

Здесь цементобетонное покрытие. Срок годности 25 лет до капремонта, асфальт около 10 лет. Об этом дорожники говорили премьеру.

Как и о модернизации всех трасс. Да, нареканий на изношенное полотно в этом году было немало. Правда, власти столичной области заверяют, что в июне их стало меньше в разы.

Весь участок 14 с половиной километров к концу года откроют для движения машин. Полностью сдать со всеми переходами и развязками планируют в первом полугодии ближе к лету. Но премьер уверен, что можно и быстрее. На местные и республиканские в этом году выделено миллиард 200 миллионов рублей. И эта сумма может быть увеличена, чтобы за следующий год все дороги привести в надлежащий вид.

В следующем году больше средств потратим именно на текущий ремонт, чем на реконструкцию, которую планировали раньше, но это оправдано с учетом того, что главное нарекание именно на состояние дорожного покрытия. Наши главные стройки республиканских дорог - это то, что обсуждали сегодня, я не согласился с предложенным сроком нормативным: сдача - конец квартала следующего года, поэтому дорога до Жодино будет закончена раньше. Все обязательства будут не только выполнены по строительству и реконструкции дорог, но и перевыполнены как в текущем, так и следующем году. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

После открытия участка до Жодина стройку планируют продолжить и до Борисова. Сейчас занимаются проектом, но точные даты не называют. А вот что известно наверняка - Жодино и Шклов станут городами электробусов. МАЗ их уже собирает для этих улиц. Цветовая гамма лазурно-белая с большими стеклянными стенками. 15 машин выйдут на маршрут.

Точный расчет экономии увидят через год, проехав все сезоны. А сегодня говорили о главном для развития транспортной электросистемы. Ведь есть свои научные школы, электробусы. Сеть зарядных станций. Готовы подтягивать и электроинфраструктуру. А в целом это большой имиджевый проект для внешнего маркетинга.

"Когда мы сможем продемонстрировать нашим потенциальным партнерам полностью работающее решение в рамках компактного города, такого как индустриальный Жодино или аграрный центр Шклов, будет легче продвигать нашу продукцию. Достаточно пока дорогой вид транспорта. По всем расчетам видим, что в 2027-2028 году стоимость электробуса должна сравняться со стоимостью автобуса на традиционном топливе. Мы в ближайшее время примем такое решение и до конца 24 года, как это предусмотрено проектным решением правительства, 2 этих населенных пункта должны стать электробусными", - подчеркнул премьер-министр.