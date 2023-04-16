Когда все дорожные проблемы в Беларуси окончательно закатают в цементобетон?

Сделать ставку на более прочное и долговечное покрытие - цементобетон - нацеливает Президент. И речь уже не о "бетонках" старого образца, которые укладывали до 90-х. В подтверждение, как далеко шагнули технологии - вторая кольцевая. Ее открытие стало отправной точкой в строительстве бетонных дорог.

