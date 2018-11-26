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Когда WizzAir появится в Беларуси, знает посол Венгрии в Беларуси Жолт Чутора

Беларусь и Венгрию объединяют не только одинаковые цвета национального флага, но и история, культура и традиции. О том, насколько близки дипломатические отношения двух стран на самом деле, расскажет посол Венгрии в Беларуси в проекте "24 вопроса". Помимо политического и экономического развития, Жолт Чутора активно продвигает культуру своей страны и во время дипломатических миссий за рубежом и неоднократно организовывает венгерские "танцевальные дома". В интервью посол рассказал о планах по сближению двух стран, поделился некоторыми секретами, например о том, когда в Беларуси может появиться первый лоукостер:

"Когда я работал послом в Азербайджане, то благодаря моему участию WizzAir возобновила полеты из Будапешта в Баку в 2016 году. И недавно я встречался с главой авиакомпании по вопросу организации рейсов в Беларусь", - рассказал господин Чутора.

Почему работу дипломата сравнивают с работой свахи, как Жолт Чутора планирует привлекать венгерских туристов в Беларусь, что его впечатлило в нашей стране и какие блюда национальной посол готовит сам - смотрите в проекте "24 вопроса" 27 ноября на "Беларусь 24".

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