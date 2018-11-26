Когда WizzAir появится в Беларуси, знает посол Венгрии в Беларуси Жолт Чутора

Беларусь и Венгрию объединяют не только одинаковые цвета национального флага, но и история, культура и традиции. О том, насколько близки дипломатические отношения двух стран на самом деле, расскажет посол Венгрии в Беларуси в проекте "24 вопроса". Помимо политического и экономического развития, Жолт Чутора активно продвигает культуру своей страны и во время дипломатических миссий за рубежом и неоднократно организовывает венгерские "танцевальные дома". В интервью посол рассказал о планах по сближению двух стран, поделился некоторыми секретами, например о том, когда в Беларуси может появиться первый лоукостер: