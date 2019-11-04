Когда закончится реставрация монумента на площади Победы?

"Сейчас достаточно активно проводятся работы на монументе Победы. Думаю, они будут завершены до апреля 2020 года. Во всяком случае, стоит такая задача", - прокомментировала начальник управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Наталья Хвир.