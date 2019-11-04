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Когда закончится реставрация монумента на площади Победы?

Когда закончится реставрация монумента на площади Победы?

"Сейчас достаточно активно проводятся работы на монументе Победы. Думаю, они будут завершены до апреля 2020 года. Во всяком случае, стоит такая задача", - прокомментировала начальник управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Наталья Хвир.

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