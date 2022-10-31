Когда ждать снега в Беларуси

В Беларуси пока снег не ожидается. Но в первую ночь ноября будут заморозки местами до минус 3. По Брестской и Гродненской областям - туман. Днем 1 ноября в отдельных районах небольшие дожди. Температура воздуха составит от пяти тепла по северо-востоку до 14 по юго-западу. К концу недели немного похолодает. Но по прогнозам синоптиков, все равно погода для ноября будет достаточно теплой.