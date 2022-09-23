Кого коснулись вступившие в силу изменения в закон о дорожном движении

Сегодня вступают в силу изменения в закон о дорожном движении. Поправки нацелены на совершенствование обеспечения безопасности дорожного движения и предусматривают ряд нововведений. Изменения коснутся процесса обучения и сдачи экзаменов в ГАИ, выдачи водительских удостоверений, принципов организации дорожного движения, обеспечения его безопасности и многого другого.

"Предусмотрены существующие категории колесных тракторов и самоходных машин, кроме того к ним будут отнесены снегоболотоходы, квадроциклы, снегоходы и мотовездеходы. Предусмотрена возможность обучения и сдачи практического квалификационного экзамена в ГАИ на автомобиле с автоматической коробкой передач - в водительском удостоверении будет проставляться соответствующая отметка о возможности управления транспортными средствами без механической трансмиссии. Предусмотрена выдача международного водительского удостоверения, в соответствии с требованиями Конвенции о дорожном движении 1968 года", - рассказал Александр Бруй, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси.