Кого могут зачислить в вузы Беларуси без вступительных испытаний

Сегодня глава государства утвердил новую редакцию правил приема в вузы. В указе № 2 доработаны положения с учетом изучения общественного мнения и экспертных оценок. В первую очередь правила направлены на повышение объективности оценки знаний абитуриентов. Важна в данном вопросе и справедливость - равные условия для всех поступающих.

По словам министра образования Беларуси, новая система сдачи экзаменов и поступления в вузы открывает серьезные перспективы для молодых людей. Правилами, в частности, унифицирована и привязана к вступительной кампании подготовка выпускников к итоговой аттестации в школах. У одаренных и талантливых ребят появилась возможность поступить на выбранную ими специальность без вступительных испытаний.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси: Подготовка выпускников 11-х классов к итоговой аттестации будет полностью единой, унифицированной. А это существенно облегчит подготовку и снизит волнение наших родителей.