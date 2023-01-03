3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Кого могут зачислить в вузы Беларуси без вступительных испытаний
Сегодня глава государства утвердил новую редакцию правил приема в вузы. В указе № 2 доработаны положения с учетом изучения общественного мнения и экспертных оценок. В первую очередь правила направлены на повышение объективности оценки знаний абитуриентов. Важна в данном вопросе и справедливость - равные условия для всех поступающих.
По словам министра образования Беларуси, новая система сдачи экзаменов и поступления в вузы открывает серьезные перспективы для молодых людей. Правилами, в частности, унифицирована и привязана к вступительной кампании подготовка выпускников к итоговой аттестации в школах. У одаренных и талантливых ребят появилась возможность поступить на выбранную ими специальность без вступительных испытаний.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси: Подготовка выпускников 11-х классов к итоговой аттестации будет полностью единой, унифицированной. А это существенно облегчит подготовку и снизит волнение наших родителей.
Без вступительных испытаний теперь могут зачислить победителей международных и республиканских олимпиад. Вне конкурса будут также зачислять детей военнослужащих и сотрудников МВД, ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей. Вводится и характеристика из школы для поступающих в вузы. В целом обновленными правилами сохраняется закрепленная Кодексом об образовании Беларуси система поступления в институты и университеты.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов