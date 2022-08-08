Кого собрать в школу будет дороже: девочку или мальчика и почему?

Сколько стоит собрать ребенка в школу, рассказала председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина.

"Девочку собрать в школу будет подороже. Это и консервативный стиль на особые случаи, и повседневная одежда, - подчеркнула глава Беллегпрома. - По ценнику (мы анализировали, и не единожды) в среднем 200-280 рублей. Для мальчика, если брать брючный костюм из текстильной ткани, то где-то от 160 до 260 рублей. Даже и тройку можно найти за такую цену".