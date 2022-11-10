Кого в Беларуси коснется амнистия и на каких условиях гарантируют свободу?

Беларусь на деле подтверждает статус социально ориентированного государства с максимально миролюбивой политикой и традициями гуманизма. И это факт, а не западные интернет-байки о их фальшивой демократии.

Большая дискуссия о тех, кто в нынешнем году может рассчитывать на милосердие со стороны государства и общества, завершена! Сегодня депутаты приняли законопроект об амнистии. Она приурочена ко Дню народного единства. В документ внесли ряд новаций. Соблюдено главное - баланс интересов личности и государства. Людям дают возможность вернуться к нормальной жизни, но и не ущемляют национальные интересы и не ставят под сомнение общественную безопасность.

Кого коснется предстоящая амнистия? На каких условиях гарантируют свободу?Ольга Анищенко подробнее.

Амнистия: второй шанс для тех, кто его заслужил

Совещания, слушания, споры… Без эмоциональных дискуссий не обошлось в том числе и здесь, в Овальном зале парламента. Предстоящая амнистия задела за живое многих! И вот сегодня парламентарии поставили точку в резонансном законопроекте, изменив судьбу более 8 тысяч осужденных.

Это уже традиция независимой Беларуси: проявлять милосердие к тем, кто в прошлом оступился, а в настоящем раскаялся и готов все исправить, начав жизнь с чистого листа. Парламентарии заметят: не всякая страна готова простить и отпустить! Беларусь готова. Нынешняя амнистия станет уже 17-й за годы суверенитета.

Предполагается освободить около 4545 осужденных, сократить срок наказания на 1 год 3950 осужденным, всего амнистия коснется 8 495 человек. Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси

Амнистия-2022

Представляя законопроект, министр напомнит: с главными подходами в отношении осужденных в стране определились не вчера. Все традиционно! На амнистию могут рассчитывать те, кто не достиг совершеннолетия, кто имеет на иждивении детей до 18-ти, беременные, пенсионеры, люди с инвалидностью, серьезными хроническими недугами - так было прежде, так будет и сейчас. Но это не значит, что нынешний закон слепо копирует прошлые документы. Теперь, к примеру, законодатель изменил отношение к наркотическим статьям. Последствия таких преступлений вынуждают ужесточить общий подход, говорят депутаты.





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Посмотрели, сколько из лиц, которые получили амнистию, в последующим встали на путь исправления и сколько не встали на путь исправления. Поэтому в этом законе амнистия в отношении лиц, которые совершили преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, коснется несовершеннолетних, которые на момент совершения преступления не достигли 18-летнего возраста. Иван Мамайко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Но это не значит, что такие малолетние преступники выйдут на свободу. Вовсе нет! Речь о том, что сроки наказания сократят им на год. Подобную меру, к слову, предложат и коррупционерам. Но лишь в том случае, если они раскаялись и возместили ущерб. Впрочем, последнее условие актуально для всех осужденных! С одним исключением.

Освобождению от наказания и иных мер уголовной ответственности подлежат определенные категории граждан: социально уязвимые группы нашего населения, несовершеннолетние, беременные женщины, пенсионеры. Будет ли такая возможность, в случае если они не возместили причиненный преступлением вред? Татьяна Автухова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Это единственная категория людей, к которым будет применена амнистия в случае, когда не возмещен полностью материальный ущерб. Такая возможность будет. Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси

Не попавшие под амнистию могут написать прошение о помиловании

Особая статья, которая, впрочем, не нашла отражение в законопроекте - преступники-экстремисты или террористы. Как правило те, кто "активничал" в поствыборное время, покушался на жизнь своих сограждан или мечтал пустить под откос поезда. К таким лицам милости не будет. По крайней мере, не в новом законе!

У этих лиц есть права на нисхождение. Каждый их них может лично обратиться к главе государства с просьбой помиловать. На мой взгляд, такие вопросы должны рассматриваться индивидуально.

Амнистию планируют провести за 6 месяцев

Депутаты уточнят и о сроках. Дескать, прежде на решение всех вопросов по амнистии давали 9 месяцев с момента принятия закона. Теперь же заметно ужались - полгода на все про все. Успеем, скажет министр!





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С учетом особенностей данной амнистии достаточно будет для направления всех запросов и получения ответов 6 месяцев. 9 месяцев не целесообразно, а 6 месяцев - достаточно. Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси

Взвешенный акт гуманизма

Амнистия - это всегда золотая середина. Дать второй шанс преступнику, но при этом не навредить обществу и государству. Ювелирная работа всех причастных разработчиков - вычленить тех, кто по праву заслужил сокращение сроков заключения или вообще свободы! Глава МВД, предвидя возможные опасения, мол, несколько тысяч вчерашних преступников выйдут на волю, заверит: все под контролем! Бояться, что уровень преступности выйдет за рамки привычного, точно не стоит.

Не значит, что люди, которые будут освобождены, выйдут и останутся один на один с собой на воле. Все списки будут направлены в территориальные органы внутренних дел, и информация о них будет в уголовно-исполнительной инспекции. Им будет оказана при необходимости помощь в трудоустройстве, будет осуществляться определенный контроль. Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси

Словом, не первая это амнистия и наверняка, не последняя. Так что всех, как это было прежде, возьмут на карандаш. Так, чтобы даже возможности преступить закон больше не было, заверит министр. Впрочем, амнистируют в стране только тех, кто искренне раскаялся в своих ошибках. И похоже, эта вера - уже полдела на пути к исправлению.



