ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Кого в наши дни вдохновляет Третий рейх

Равнение "направо" или кого в наши дни вдохновляет Третий рейх? От нациста в парламенте Канады до фашистов в Европейском союзе. Как западные политики обращаются к идеологии "коричневого волка", а также почему считают, что Гитлер был прав?

Риторика шовинизма и ненависти из уст больших политиков в США. Все оттенки современного нацизма разберем в "Понятной политике". Смотрите в понедельник после "Панорамы".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все