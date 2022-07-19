Кого вернули Украине после обмена пленными - смотрите 19 июля в проекте "Это другое"

Все помним про обмен пленными между Россией и Украиной. Так вот некоторые из тех, кто якобы защищал Азовсталь и вернулся на родину, рассказывают такое, что, кажется, совсем уж потеряли границы с реальностью, и, кроме своей жизни, не ценят другие. К сожалению, на волю выпустили и профессиональных убийц, для них человек - это цель, которую рано или поздно придется уничтожить. Напомним, что сейчас среди пленных есть и бойцы антибелорусского батальона Калиновского. Об их судьбе пока мало что известно, но мы ждем свежих новостей. О том, кого вернули Украине, Ксения Лебедева расскажет уже сегодня вечером.