Кокосовое печенье без муки

Возьмем:



200 граммов кокосовой стружки,

120 граммов сахара,

2 яйца, горсть грецких орехов,

горсть чернослива.

Чернослив сразу же нужно замочить в горячей воде на 10 минут, промыть и обсушить. Орехи /четвертинки/ также промыть и обсушить на полотенце.

Употребление чернослива поможет вывести лишнюю жидкость из организма, что снизит риск развития отечности.

Яйца взбиваем с солью и сахаром на средних оборотах, пока масса не побелеет, это 2-3 минуты.

Во взбитую массу добавляем кокосовую стружку и размешаем до однородности. Должна получиться влажная рассыпчатая масса, которая хорошо лепится, собственно, это и есть готовое тесто.

Кокосовая стружка содержит большое количество минералов и витаминов, выводит из организма токсичные вещества, обладает противовирусными и антибактериальными свойствами.

Из теста формируем колобки величиной с грецкий орех. Расплющиваем в лепешку. В серединку печенья добавляем орешек и чернослив. Слепить, правда, будет чуть дольше, но несложно. Лепим шарик.

Готовые печеньки кладем на холодную решетку, застеленную ковриком или пергаментом. На противне низ печенья может сильно зарумяниться.

Ставим в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 20-23 минуты. Через 10-12 минут верх прикрываем смятым и расправленным пергаментом, выпекаем до золотистого цвета. Печенье вкусное как в теплом, так и в холодном виде.