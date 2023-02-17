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Коктыш: Предложение Лукашенко Байдену прилететь в Минск показывает, откуда исходят мирные импульсы
Предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко американскому лидеру Джо Байдену прилететь в Минск во время его предстоящего визита в Варшаву и организовать встречу с Президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации вокруг Украины - это грамотная политическая инициатива. Такое мнение высказалполитолог, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш. Об этом пишет БелТА.
"Политически это предложение очень грамотное. Его нужно было сделать хотя бы для того, чтобы другая сторона отказалась, чтобы было понятно, откуда исходит угроза миру, а откуда соответственно идут мирные импульсы и стремление все это каким-то образом урегулировать", - сказал Кирилл Коктыш.
Минск не один раз уже становился площадкой для мирных переговоров и Беларусь, по мнению эксперта, может вновь выступить в таком качестве только в случае субъектности Украины. "На сегодня Украина не субъектна и решения за нее принимают в Вашингтоне. И в этом, собственно говоря, одна из причин неудач переговоров в других местах", - отметил он.
При этом Кирилл Коктыш напомнил, что США уязвлены из-за неудачи устроить государственный переворот в Беларуси. "Поэтому США вряд ли изберут Беларусь в качестве площадки для переговоров. У них с Беларусью связаны не самые лучшие воспоминания, когда у них не получилось снести белорусскую власть в 2020 году", - заметил он.
Одновременно политолог обратил внимание на уже сделанное заявление представителя Белого дома о том, что у Байдена других остановок, кроме Варшавы, не планируется. "То есть ни Украина Байдену не нужна, ни Беларусь, у него есть только одна задача - это Польша. Понятно, что США сделали ставку на максимальную конфронтацию, решая ряд задач, в том числе по превращению европейских стран в надежных вассалов. Часть плана, чтобы нанести ущерб России, получается не очень, а с Европой получается", - констатировал Кирилл Коктыш.
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