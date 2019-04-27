Кол-центр и сайт 115.бел объединили в единую диспетчерскую систему

Масштабная модернизация 115.бел. После обновления интерфейса кол-центр и сайт объединили в единую диспетчерскую систему, и портал стал доступен во всех областных и районных центрах. Усовершенствовали и чат-бот. Решение вопросов по жилищно-хозяйственной теме теперь можно контролировать онлайн и получать сообщения об аварийных ситуациях по личному адресу. Чат-бот обрабатывает до 400 тысяч заявок в месяц.



Кроме того, в тестовом режиме во Фрунзенском районе столицы работает программа "Домоучет". Единая база позволит контролировать работы по технической эксплуатации жилых домов и расходы по ним.