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Колбаса без мяса, вегетарианское мороженое и сыр из молока французских овец - рецептуры нового поколения
От производства кисломолочных продуктов до вегетарианской колбасы и мясного мороженого. 35-летний юбилей отмечает институт мясо-молочной промышленности Академии наук Беларуси. Как спрос рождает предложение уникальных рецептур, расскажет Юлия Хмель.
Колбаса без мяса, вегетарианское мороженое и сыр из молока французских овец - рецептуры нового поколения разрабатывают белорусские ученые. Конечно, с учетом запросов потребителей на здоровое питание. Вегетарианская колбаса, например, приготовлена полностью из растительного сырья, при этом по пищевой и биологической ценности не уступает традиционным мясным продуктам.
Если это вегетарианский продукт, то обязательно необходимо, чтобы он удовлетворял потребности в белках, обязательно в незаменимых аминокислотах и был сбалансирован по основным питательным веществам. Поэтому наша задача при разработке вегетарианских продуктов - создание продуктов, которые бы по биологической пищевой ценности приближались к мясным продуктам.
Пониженное содержание соли в колбасе, а сахара - в сгущенке. Продукты для детей, пожилых, беременных и спортсменов: в институте мясо-молочной промышленности уверяют, запросы удовлетворят каждого.
В результате участия института в государственной программе по переработке сыворотки с 2008 года специалистами нашего института разработан ряд технологий молочных продуктов на основе сыворотки. Одна из таких последних разработок - это сгущенные продукты на основе гидролизованнной сыворотки. Особенностью данного продукта является то, что в процессе его изготовления мы используем в два раза меньше сахара, чем в классической технологии производства сгущенного молока.
Также в институте создали не только опытно-промышленную площадку, но и малотоннажное производство специализированных молочных продуктов, сухих смесей для мороженого, а также импортозамещающих пищевых добавок для мясной и молочной промышленности. На выходе такой товар по стоимости будет вдвое дешевле зарубежных аналогов.
У этого цеха несколько задач. Во-первых, обучение специалистов отрасли, потому что там стоит малотоннажное оборудование, которое позволяет вести отработку различных элементов техпроцесса. Там планируется производство тех продуктов, которые не требуют больших объемов. Вот, например, для больных фенилкетонурией, потому что это должно быть отдельное производство, не пересекающее ни с чем, так как в этих продуктах ограниченное количество белка.
Сегодня в институте выпускают более 40 видов замороженных и сухих концентрированных заквасок. Их отгружают на 24 предприятия страны, поставляют также и в Россию. С использованием таких заквасок делают сыры, творог, сметану, кисломолочные продукты.
Именно обладание такими технологиями, которые в принципе являются исключительно нашим ноу-хау, ставит нас на уровень с мировыми фирмами-производителями заквасок. И мы сегодня можем для предприятий гарантировать качество самой закваски и то, что продукт получится вкусный, полезный и с традиционным вкусом
Обеспечить белорусский рынок востребованными и качественными продовольственными товарами - да, пожалуй, задача номер один. Но сейчас еще важно создать тот продукт, который сохранит здоровье и понизит риск развития многих заболеваний.
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