Колбаса без мяса, вегетарианское мороженое и сыр из молока французских овец - рецептуры нового поколения

У этого цеха несколько задач. Во-первых, обучение специалистов отрасли, потому что там стоит малотоннажное оборудование, которое позволяет вести отработку различных элементов техпроцесса. Там планируется производство тех продуктов, которые не требуют больших объемов. Вот, например, для больных фенилкетонурией, потому что это должно быть отдельное производство, не пересекающее ни с чем, так как в этих продуктах ограниченное количество белка.

Наталья Фурик, замдиректора института мясо-молочной промышленности НПЦ НАН Беларуси по продовольствию