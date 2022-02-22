Количество аккредитованных наблюдателей на референдуме по Конституции Беларуси - 131 международный и 44 296 национальных

Об интересе к политической кампании говорит и количество аккредитованных наблюдателей - более 130 международных и 44 тысяч национальных. Почти 32 тысячи из них представляют общественные объединения: профсоюзы, Союз молодежи, "Белую Русь" и Белорусский союз женщин.



Политические партии направили в комиссии по референдуму 2087 наблюдателей, большинство из них от Коммунистической партии. Трудовые коллективы - более 6 тысяч наблюдателей, среди граждан их почти 7 тысяч.



Что касается международных наблюдателей, среди них представители Содружества Независимых Государств, Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, а также центральных избирательных органов Азербайджана, Армении, России, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.