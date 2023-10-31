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Количество экомашин в Беларуси через два года вырастет до 100 тысяч электрокаров
Всего за два года доля электрокаров на мировом рынке увеличилась с 4 до 14%. Эксперты прогнозируют, что к 2030 году цифра может преодолеть отметку в 36 %. На электрокары пересаживаются и белорусы. Количество экомашин в нашей стране через два года вырастет до 100 тысяч.
Могу сказать, что количество электротранспорта у нас с каждым годом растет, также этому способствует и развитие электрозарядной инфраструктуры. Количество электрозарядных станций у нас ежегодно увеличивается - в целом по стране уже введено в эксплуатацию и работает более 900 подзарядных станций. Можно отметить и другое направление - это возможность использования электрической энергии электробусами, перевод общественного транспорта на использование электрической энергии. И на уровне правительства приняты два пилотных проекта в Жодино и Шклове о переводе всего общественного транспорта с двигателей внутреннего сгорания на электробусы.
Полную версию интервью смотрите по ссылке.
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