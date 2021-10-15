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Количество фур перед белорусскими пунктами пропуска с начала недели уменьшилось на 46 %

Количество фур перед белорусскими пунктами пропуска с начала недели уменьшилось на 46 %

Количество грузовиков перед белорусскими пунктами пропуска с начала недели уменьшилось на 46 %, сообщает БелТА.

Если на 10:00 11 октября перед пунктами пропуска находились 2 710 фур, то сейчас выезда ожидают 1 460 грузовиков.

За минувшие сутки латвийские пункты пропуска и литовский "Шальчининкай" (с белорусской стороны "Бенякони") выполнили договоренности по пропуску фур на свою территорию, а остальные пункты пропуска - нет, отметили в ГПК.

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