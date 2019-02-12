Количество киберпреступлений выросло более чем на 50 %

Также отмечается, что с сентября в Академии МВД будут готовить специалистов по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий. Соответствующий курс расскажет, что такое киберпреступление, как его выявить и какие меры нужно принимать для поимки преступника из Сети.