Количество мест в учебные заведения по некоторым специальностям сократят

Что касается высшей школы, по итогам прошлого года экспорт образовательных услуг увеличился на 1%. Это стало возможно благодаря внедрению дистанционной формы обучения. Прибыль составила 82 миллиона долларов. В нашей стране обучались более 26 тысяч человек из 109 стран.