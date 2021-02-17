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Количество мест в учебные заведения по некоторым специальностям сократят

Что касается высшей школы, по итогам прошлого года экспорт образовательных услуг увеличился на 1%. Это стало возможно благодаря внедрению дистанционной формы обучения. Прибыль составила 82 миллиона долларов. В нашей стране обучались более 26 тысяч человек из 109 стран.

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