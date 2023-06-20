Количество обращений в единый регистр имущества в месяц выросло на 500 тыс.

Единый регистр имущества - это база данных недвижимости и прав собственности на нее. По словам председателя Госкомимущества, помимо граждан, которые обращаются с вопросами регистрации, перерегистрации, дарения, чтобы зафиксировать эти сделки, этот регистр принимает все большее участие в работе других госорганов. "В частности, для постановки на учет исполкомы используют его для того, чтобы понять наличие собственности, недвижимости. МЖКХ использует этот регистр для начисления безналичных жилищных субсидий, - привел примеры Дмитрий Матусевич. - И всем, кому это надо, мы и дали авторизированные права, они пользуются этим регистром. Соответственно у нас за полугодие обращения выросли на полмиллиона. Если в прошлом году было 2,8 млн обращений в месяц в среднем, то уже 3,3".