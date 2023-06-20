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Количество обращений в единый регистр имущества в месяц выросло на 500 тыс.
Количество обращений в единый регистр имущества в месяц выросло на 500 тыс. Об этом в программе "Панорама" заявил председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси Дмитрий Матусевич.
Единый регистр имущества - это база данных недвижимости и прав собственности на нее. По словам председателя Госкомимущества, помимо граждан, которые обращаются с вопросами регистрации, перерегистрации, дарения, чтобы зафиксировать эти сделки, этот регистр принимает все большее участие в работе других госорганов. "В частности, для постановки на учет исполкомы используют его для того, чтобы понять наличие собственности, недвижимости. МЖКХ использует этот регистр для начисления безналичных жилищных субсидий, - привел примеры Дмитрий Матусевич. - И всем, кому это надо, мы и дали авторизированные права, они пользуются этим регистром. Соответственно у нас за полугодие обращения выросли на полмиллиона. Если в прошлом году было 2,8 млн обращений в месяц в среднем, то уже 3,3".
Раньше было более 100 локальных баз по регистрации недвижимости и земельных участков, которые с определенной периодичностью терялись, говорит специалист. "К концу 2021 года мы сделали единую централизованную базу по недвижимости. Это нам позволяет перейти к принципу экстерриториальности, который заложен в нашем проекте закона. Мы разрешаем прийти в любой офис организации по государственной регистрации недвижимого имущества и независимо от места прописки, от места нахождения этого объекта недвижимости получить услугу".
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