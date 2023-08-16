Количество обращений в службу 115 сократилось

У нас классификатор предусматривает 329 позиций, то есть видов неисправностей и тех проблем, с которыми гражданин может обратиться. Для исполнения претензий у исполнителя есть сутки, для исполнения заявок - не более трех, но при этом надо понимать, что если иное не установлено законодательством либо техническими нормативно-правовыми актами. Потому что есть работы, которые необходимо выполнять в определенный сезон при определенных погодных условиях, необходимы определенные инструменты или материал, то есть, соответственно, часть работ организации могут включать в свои планы работ и выполнять в определенный период.

Александр Василенко, замдиректора КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома"