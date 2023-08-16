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Количество обращений в службу 115 сократилось

За январь-июнь количество заявок и претензий в службу 115 сократилось на 10 % к аналогичному периоду прошлого года. Больше всего обращений поступает от жителей Минска (свыше 470 тысяч) и столичного региона (около 170 тысяч). Городских жителей волнуют вопросы содержания жилых домов, порядок в подъездах, благоустройство придомовых территорий. В сельской местности - проблемы с перебоями горячего и холодного водоснабжения и качеством улично-дорожной сети.

У нас классификатор предусматривает 329 позиций, то есть видов неисправностей и тех проблем, с которыми гражданин может обратиться. Для исполнения претензий у исполнителя есть сутки, для исполнения заявок - не более трех, но при этом надо понимать, что если иное не установлено законодательством либо техническими нормативно-правовыми актами. Потому что есть работы, которые необходимо выполнять в определенный сезон при определенных погодных условиях, необходимы определенные инструменты или материал, то есть, соответственно, часть работ организации могут включать в свои планы работ и выполнять в определенный период.
Александр Василенко, замдиректора КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома"

Работа службы 115 постоянно совершенствуется: заявки и претензии можно оставить по телефону, в приложении и на портале 115.бел.

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