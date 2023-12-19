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Количество оздоровившихся в санаториях Беларуси в 2023 году превысит 1,5 млн человек
Количество прошедших санаторно-курортное лечение и оздоровление в 2023 году превысит 1,5 млн человек. Об этом рассказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, пишет БЕЛТА.
"Система санаторно-курортного лечения и оздоровления Беларуси завершает уходящий 2023 год на позитивной ноте. Я с полной уверенностью могу назвать его для нашей системы достаточно успешным, потому что, подводя предварительные итоги, мы можем констатировать сохраняющийся устойчивый спрос на данный вид услуг. По итогам 2023 года мы выйдем на самую большую численность прошедших лечение и оздоровление за последние годы. Я думаю, что она превысит 1,5 млн человек. По общей выручке услуг у нас также отмечается рост в пределах 25-30 %, она составит около 1,5 млрд рублей", - рассказал Геннадий Болбатовский.
Он отметил, что такая же тенденция отмечается и в экспорте услуг. "Цифры по количеству иностранных граждан превысят прошлогодние где-то на 15-20 %, а рост выручки от экспорта услуг вовсе будет на уровне 25-30 % и составит где-то около 300 млн рублей. По укреплению материально-технической базы у нас также рекордные цифры. По вложению в развитие инфраструктуры и покупке оборудования по итогам 9 месяцев цифра превысила 109 млн рублей - это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2022 году итоговая цифра по укреплению материально-технической базы составила 98 млн рублей", - проинформировал руководитель.
Фото: БЕЛТА
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