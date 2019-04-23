Количество преступлений в сфере высоких технологий за последние 5 лет возросло в 5 раз

Как отметили в МВД Беларуси, этот показатель стремительно увеличивается по всем направлениям. Большинство преступлений связано с хищениями путем использования компьютерной техники. Чаще всего уголовные дела возбуждаются за кражу данных банковских карт. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий с начала года сотрудники Управления "К" установили около 400 подозреваемых. Это уже больше, чем за весь прошлый год.

