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Количество преступлений в сфере высоких технологий за последние 5 лет возросло в 5 раз
Как отметили в МВД Беларуси, этот показатель стремительно увеличивается по всем направлениям. Большинство преступлений связано с хищениями путем использования компьютерной техники. Чаще всего уголовные дела возбуждаются за кражу данных банковских карт. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий с начала года сотрудники Управления "К" установили около 400 подозреваемых. Это уже больше, чем за весь прошлый год.
Также в МВД и Следственном комитете констатируют рост преступлений в сфере высоких технологий среди несовершеннолетних.
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