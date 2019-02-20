Количество вакансий на сайте службы занятости с начала года выросло практически на 4 тысячи

Количество вакансий на сайте Государственной службы занятости с начала года выросло практически на 4 тысячи. Сегодня в автоматизированной информационной системе "Общереспубликанский банк вакансий" информация о 78 тысячах свободных мест. Большая часть из них приходится на Минск и столичный регион. Меньше всего вакансий предложено нанимателями Витебской области. В рейтинге самых востребованных специальностей - врач, водитель, повар и продавец. Безработные чаще всего ищут места экономиста, подсобного рабочего, бухгалтера, водителя и грузчика.