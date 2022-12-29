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Количество жертв телефонных мошенников увеличилось почти в 5 раз - как не попасться на крючок
В текущем году злоумышленники усиленно атакуют пенсионеров. По итогам 11 месяцев потерпевшими признаны свыше 10 тыс. пожилых людей, что на 10 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает БелТА.
Наиболее часто фиксируются случаи мошенничества. Их количество увеличилось практически в 5 раз и достигло почти 2 тыс. В своем большинстве такие преступления происходят под предлогом оказания помощи родственникам, которые якобы стали виновниками либо участниками ДТП. Чтобы решить вопрос злоумышленники предлагают передать немалые суммы, которые могут достигать десятков тысяч рублей.
Вместе с заинтересованными службами пенсионерам доводятся способы защиты от посягательств, разъясняется необходимость информирования милиции о каждом факте. Только за последний квартал сотрудники милиции провели более 6 тыс. инструктажей с представителями Белпочты, банковских учреждений, здравоохранения, социального обслуживания. Одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан посетили более 350 тыс. человек.
"Чтобы не стать жертвой мошенников, лучше не снимать трубку при поступлении звонка с неизвестного номера. Если вы ответили и услышали предложение решить какой-либо вопрос за деньги, необходимо немедленно прекратить разговор, перезвонить родственнику, о котором говорил звонивший, сообщить о произошедшем в милицию. Правильные действия позволят обезопасить ваше имущество и с хорошим настроением встретить Новый год", - дополнили в МВД.
Фото:freepik
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