Коллапс мирового продовольствия и дальновидность Президента Беларуси - об этом 28 марта в новом выпуске "Понятной политики"

Популизмом сыт не будешь. Почему санкционный пир Запада оказался чумой голода? Как заграница осталась без пшеницы и почем буханка хлеба? Европейцы, которые остались за бортом продуктовой корзины, и ценовые шоки. Коллапс мирового продовольствия и поразительная дальновидность Президента Беларуси. Как больше сеять и продавать? О том, почему зерно дороже барреля, смотрите в новом выпуске "Понятной политики" в понедельник, 28 марта, после "Панорамы".