Колледжи Беларуси в 2026 году примут более 68 тыс. абитуриентов

От IT и медицины до педагогики и сферы обслуживания. С 18 июля документы для поступления принимают на уровень среднего специального образования.

Так, в Колледже современных технологий в машиностроении и автосервисе - настоящий аншлаг. Только за первый день подано свыше 70 заявлений, что лишний раз доказывает: рабочие специальности по-прежнему пользуются спросом среди учащихся.

"Наш колледж в этом году планирует набрать на уровень среднего специального образования 216 обучающихся, из них 67 - на условиях целевой подготовки. Такие цифры приема на условиях целевой подготовки говорят о том, что наши промышленные предприятия заинтересованы в молодых перспективных и высококвалифицированных специалистах", - отметил директор Колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе РИПО Артем Рыбак.

Всего же в этом году колледжи страны примут более 68 тыс. абитуриентов.