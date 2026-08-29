Колледжи Беларуси завершили прием абитуриентов

Вступительная кампания в колледжи Беларуси завершилась. В 2026 году прием прошел с увеличением числа мест на профессионально-технических направлениях. Дополнительный набор составил более 700 мест.

Среднее специальное образование выбрали почти 38,5 тыс. человек. Еще 29 тыс. поступили на профессионально-технические направления. В общей сложности колледжи приняли более 67 тыс. учащихся. По сравнению с 2025 годом показатель вырос на полторы тысячи.

Почти 46 тыс. ребят поступили в колледжи после 9-го класса. Более 22 тыс. выбрали среднее специальное образование, свыше 23 тыс. - профессионально-техническое, то есть большинство выпускников базовой школы решили продолжить обучение в колледжах.

Приемная кампания показала, какие направления сегодня особенно интересуют молодежь. Самый высокий конкурс зафиксирован по специальностям в сфере искусства, на одно место претендовали почти 8 человек. В здравоохранении показатель доходил до 3,3, а в бизнесе и управлении - до 2,8 человек.