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Коллеги с ОНТ продолжают рассказывать о борьбе за власть и деньги в среде белорусской оппозиции
Наши коллеги с телеканала ОНТ продолжают рассказывать о борьбе за власть и деньги в среде белорусской оппозиции. Сегодня речь шла о новой героине междоусобных войн. Гражданка Чешской Республики Екатерина Коноплева еще летом гордо заявляла, что работает в штабе Виктора Бабарико. В самостоятельное плавание она отправилась после того, как штаб Бабарико стал штабом Колесниковой, а потом там все переругались. Причина, опять же, власть и деньги. Коноплева решает бороться с командой Тихановской, Стрижака и Вечерко. Для чего придумывает телеграм-канал. Цель при этом - собрать вокруг себя всех, у кого есть компромат на фонды солидарности, и массировано ударить.
"Я бы, девочки… Не знаю, как это так сделать… Я бы информацию, правда, под правильными «соусами» высылала бы всем, то есть - то, что происходит сейчас, и RT, и литовскому телевидению, и Кацу, и"Дождю"… Короче, взять все категории желательно русскоязычных СМИ, которых смотрят и слушают большая часть белорусов, будь то “ябатьки”, будь то нормальные, будь то змагары и так далее. Чтобы все одновременно примерно вышло под разными «соусами», но с единым посылом, что BySol - дерьмо, а штаб Тихановской - тоже дерьмо".
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