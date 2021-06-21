Коллегия ЕЭК: Санкции создают условия для подъема национальных экономик

Санкции - это проявление слабости того, кто их предъявляет. Когда уже нет других аргументов, тогда вводятся так называемые силовые методы. Наше общение с бизнес-кругами еще раз убеждает в том, что решения, которые принимаются политиками об ограничении каких-то контактов, или вопросы, связанные с продвижением товаров, это плохо в первую очередь для деловых кругов, которые действительно создают рабочие места, стремятся обеспечить благополучие граждан, и тут вмешиваются силы, которые не способствуют улучшению жизненного уровня людей

Михаил Мясникович, председатель коллегии ЕЭК

