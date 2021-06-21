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Коллегия ЕЭК: Санкции создают условия для подъема национальных экономик

Санкции создают условия для подъема национальных экономик. Такое мнение выразил председатель коллегии ЕЭК на выездном заседании. По словам Михаила Мясниковича, страны "пятерки" имеют высокий уровень самодостаточности. Кроме того, благодаря работе в рамках ЕАЭС возрастают объемы взаимной торговли и кооперации, а валовой внутренний продукт каждого государства формируется за счет интеграционного вклада. Таким образом торговые ограничения от европейских стран способствуют еще большему наращиванию доверия между участницами союза.

Санкции - это проявление слабости того, кто их предъявляет. Когда уже нет других аргументов, тогда вводятся так называемые силовые методы. Наше общение с бизнес-кругами еще раз убеждает в том, что решения, которые принимаются политиками об ограничении каких-то контактов, или вопросы, связанные с продвижением товаров, это плохо в первую очередь для деловых кругов, которые действительно создают рабочие места, стремятся обеспечить благополучие граждан, и тут вмешиваются силы, которые не способствуют улучшению жизненного уровня людей
Михаил Мясникович, председатель коллегии ЕЭК

Сегодня в Бресте прошло выездное заседание коллегии ЕЭК. Делегация посетила предприятия, встретилась с бизнес-сообществом - крупнейшими белорусскими экспортерами и представителями малого и среднего бизнеса.


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