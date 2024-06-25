Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в Единые санитарные требования, предусматривающие включение максимально допустимых уровней (МДУ) антигельминтных ветеринарных лекарственных средств в пищевой продукции животного происхождения, сообщаетБЕЛТА со ссылкой наЕЭК.



"Необходимость установления МДУ обусловлена тем, что они разрешены к применению в государствах Евразийского экономического союза и широко используются при выращивании продуктивных животных. При этом в актах ЕАЭС отсутствуют допустимые уровни их содержания в пищевой продукции животного происхождения", - сообщили в ЕЭК.



Решение коллегии ЕЭК позволит обеспечить выпуск безопасной пищевой продукции животного происхождения. Тем самым обеспечивается надлежащий уровень защиты жизни и здоровья населения стран Союза, в том числе в рамках концепции "Единое здоровье" ВОЗ, ФАО, ЮНЕП И ВОЗЖ.



