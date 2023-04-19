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Коллектив Белоруснефти присоединился к рядам "Белой Руси"

Белорусы проявляют заинтересованность в общественно-политической жизни страны. Граждане готовы брать на себя ответственность и проявлять инициативу. Консолидирующей силой выступает крупнейшее общественное объединение страны. "Белая Русь" зарекомендовала себя в обществе конкретными делами. За последние полгода численность объединения приросла практически на 30 тысяч человек.

Люди поняли, что если они сами не будут строить свою жизнь, эту жизнь построит кто-то вместо них, и далеко не всегда так, как они хотят, так, как правильно для человека. Поэтому сегодня люди все более и более активно берут политические процессы в свои руки, направляют их, управляют ими. И это, с моей точки зрения, правильно, потому что свидетельствует о высоком уровне и гражданской активности и политической сознательности.
Олег романов, председатель РОО "Белая Русь"

Олег Романов обсудил общественно-политическую обстановку с коллективом Белоруснефти. В ходе встречи лидер "Белой Руси" вручил генеральному директору предприятия свидетельство о регистрации первичной организации, которая уже насчитывает свыше 2300 человек.

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