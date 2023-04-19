Коллектив Белоруснефти присоединился к рядам "Белой Руси"

Люди поняли, что если они сами не будут строить свою жизнь, эту жизнь построит кто-то вместо них, и далеко не всегда так, как они хотят, так, как правильно для человека. Поэтому сегодня люди все более и более активно берут политические процессы в свои руки, направляют их, управляют ими. И это, с моей точки зрения, правильно, потому что свидетельствует о высоком уровне и гражданской активности и политической сознательности.

Олег романов, председатель РОО "Белая Русь"