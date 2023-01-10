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Коллектив Республиканского центра экологии и краеведения удостоен спецпремии Президента Беларуси

За достижения в воспитании молодежи и реализацию культурно-туристических проектов коллектив Республиканского центра экологии и краеведения удостоен спецпремии Президента Беларуси. Более 90 лет здесь чтут традиции, учат детей заботиться об экологии и родной земле. Порядка 900 ребят в центре выбрали свой профиль для занятий - от гражданско-патриотических до изучения природных ресурсов.

Материально-техническая база включает 8 лабораторий, 4 из которых научные. Так, в прошлом году при поддержке Специального фонда Президента Беларуси появилась лаборатория прогрессивного растениеводства. Этот учебный класс оснащен климат-контролем, вертикальным огородом, аэропонной установкой - конструкция позволяет разводить растения с максимальной экономией водных ресурсов. Оборудование в детском центре предоставляет возможность серьезно заниматься наукой и делать самые настоящие открытия.

Республиканский центр экологии и краеведения - старейшее учреждение дополнительного образования в стране. Одна из значимых ее инициатив - Всебелорусская молодежная экспедиция "Маршрутами памяти. Маршрутами единства".

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