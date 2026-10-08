"Коллективные действия оказываются эффективнее" - эксперт Мендкович о Контртеррористическом форуме

Контртеррористический форум стран СНГ и ШОС проходит в Минске. О роли международного сотрудничества и обмене опытом в сфере безопасности рассказал Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба (Россия).

Мендкович отметил, что данный форум, как и другие консультации по линии ШОС и иных близких по духу и составу объединений, направлен прежде всего на выработку коллективных мер по решению тех или иных проблем, связанных не только с терроризмом, но и, например, с нелегальной миграцией, контрабандой наркотиков и другими угрозами национальной безопасности.

"Потому что практика показывает, коллективные действия, охватывающие большую территорию и большую, скажем так, сферу человеческой деятельности, оказываются эффективнее, чем одиночные попытки побороть то или иное зло", - подчеркнул политолог.

Он также заявил, что международное сотрудничество против терроризма является очень важной частью.