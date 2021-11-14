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Коллективный Запад использовал ситуацию с мигрантами как повод для новых санкций против Беларуси
Вернемся на несколько месяцев назад. Как все красиво и обычно начиналось для цивилизованной Европы? Мигранты шли небольшими группами и не доставляли особых хлопот Литве и Польше. А коллективный Запад сразу использовал ситуацию как повод для новых санкций против Беларуси.
И что-то пошло не так. Ситуация в масштабе обнажила обыкновенную ложь. Любой журналист может подойти и пообщаться с беженцами в стихийном лагере. И теперь в сказки о том, что мигрантов чуть ли не из самого Ирака белорусские спецслужбы ведут за ручку до границы - не верит уже никто.
На этом фоне все более нелепыми выглядит санкционная риторика Запада, отказаться от которой им так и не хватило духа, ну или совести.
Чем может в этой ситуации ответить Беларусь? Алексей Мартиненок разбирался.
"Европа обеспокоена судьбой мигрантов, застрявших на белорусско-польской границе".
С таких слов начинается сюжет Euronews, но речь в материале идет не о беженцах, которые уже неделю живут под открытым небом, Европу трясет от перспектив остаться без газа".
Одна фраза Президента Беларуси "а если мы перекроем трубу?" взвинтила цены на голубое топливо в ЕС сразу на 2 %. Это, знаете ли, для них жизненно необходимый ресурс, и такие меры нельзя использовать. Зато в отношении Беларуси все средства хороши: мы уже сбились со счета санкционных пакетов, кстати, несмотря на которые, экономика показывает рост. Может, пора уже ответить на очередной призрак топора санкций?
Это - защита национальных интересов. И те, кто хорошо знают Президента Беларуси, тоже намекнули, что он слов на ветер не бросает, и Европе впору задуматься.
В целом создается впечатление, что по ту сторону забора сейчас только и мысли о том, как сохранить лицо. Поляки понимают, что сейчас играют по правилам Лукашенко. И все чаще открыто говорят, что пора забирать этих беженцев.
Отличный план! Играйте, пожалуйста, не по правилам Лукашенко и пропустите беженцев на территорию ЕС.
А если серьезно, то ситуация для них безвыходная. Мяч на стороне поляков, и они не знают, что с ним делать, точнее делают вид, что не знают. Пустят беженцев - это будет гуманно и правильно. Но есть жгучий самолюбие нюанс, это же предлагает сделать и Беларусь. Не пустят - впереди эскалация, ведь стихийный лагерь только растет.
Кому нужна эта театральная пауза, пока люди мерзнут и гибнут под открытым небом? Главным актерам, которые даже в такой ситуации продолжают считать деньги и переваривать информацию о газовой трубе. А тут еще и кураторы не отличаются расторопностью. Джо Байден на прямой вопрос выразил обеспокоенность и улетел на вертолете неизвестного цвета в неизвестном направлении.
Совсем не это хотели услышать и европейцы, которые откровенно находятся в тупике, и беженцы-курды - когда-то союзники США в полыхающем Ираке. Им нужны не слова озабоченности, а конкретные шаги по выходу из ситуации. Хотя, история учит, для американцев такое поведение - обычное дело. Вспомнить хотя бы аэропорт Кабула двухмесячной давности. Для них люди - балласт, который в нужный момент просто сбрасывается за ненадобностью
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