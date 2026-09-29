Коллективу Госстандарта представили нового руководителя

Стандарт не должен становиться барьером, а быть двигателем экономики, заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, представляя коллективу Госстандарта нового руководителя Дмитрия Баско. Ранее новый глава комитета занимал пост первого заместителя председателя КГК.

Слова благодарности 29 сентября прозвучали в адрес предыдущего руководителя Госстандарта Елены Моргуновой.

Вступая в должность, Дмитрий Баско нацелил коллектив на результативную работу по защите внутреннего рынка, повышению конкурентоспособности отечественной продукции и усилению ее экспортного потенциала.

"Само название органа говорит: это тренд на качество. У нас идет пятилетка качества, этому тоже будет уделено внимание, учитывая то, что вручение или присвоение знака качества - это высочайшая планка. Государственный стандарт в какой-то степени выступает экспертным центром в данном процессе, когда оцениваются не только физические свойства товара, но и технологический уровень самого производства. Надо понимать, что знак качества - это гарантированное доверие к белорусской продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке", - отметил председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси Дмитрий Баско.