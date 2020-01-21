Коллективу Минобороны представили новое руководство

Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко сегодня представил коллективу Министерства обороны нового руководителя ведомства Виктора Хренина, а также начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны Александра Вольфовича. Цитируя слова Главы государства, Игорь Сергеенко подчеркнул, что оба назначенных руководителя знают жизнь армии не понаслышке, это люди одного калибра, прошли все ступени, начиная от командиров взводов.



Представление состоялось в зале Министерства обороны. Глава военного ведомства отметил, что приоритеты в работе останутся прежними. Основные усилия будут сосредоточены на выполнении задач, поставленных Президентом. В первую очередь это повышение значимости белорусской армии, сохранение и развитие кадрового потенциала, качественное обучение личного состава, создание и поддержание условий быта



