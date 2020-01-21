3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Коллективу Минобороны представили новое руководство
Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко сегодня представил коллективу Министерства обороны нового руководителя ведомства Виктора Хренина, а также начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны Александра Вольфовича. Цитируя слова Главы государства, Игорь Сергеенко подчеркнул, что оба назначенных руководителя знают жизнь армии не понаслышке, это люди одного калибра, прошли все ступени, начиная от командиров взводов.
Представление состоялось в зале Министерства обороны. Глава военного ведомства отметил, что приоритеты в работе останутся прежними. Основные усилия будут сосредоточены на выполнении задач, поставленных Президентом. В первую очередь это повышение значимости белорусской армии, сохранение и развитие кадрового потенциала, качественное обучение личного состава, создание и поддержание условий быта
Президент
Все
Без подмены функционала органов власти: Лукашенко поручил сделать четкую схему работы делегатов ВНС
Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
Президент Беларуси: ВНС не должно довлеть над другими органами власти
19 ноября пройдет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
Политика
Все
Общество
Все
Пограничникам Беларуси расширят полномочия
Лошица, парк Медвежино, парк Горького. Где еще в Минске появятся новые спортивные объекты
Минобороны Беларуси: Мы не видим желания стран Запада наладить двустороннее сотрудничество
Итальянца в Польше приговорили к социальной смерти - в поисках безопасности он бежал в Беларусь
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера