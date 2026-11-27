Краткий пересказ от ИИ

Витебск принимает XXXVII Международный фестиваль современной хореографии.

Участвуют танцевальные коллективы из 14 стран, в том числе России, Китая, Египта, Сербии, Японии. В дополнение к конкурсной программе проходят вернисажи, мастер-классы, лекции и открытые дискуссии о традициях танца и современной хореографии.

Витебск в очередной раз стал центром притяжения талантливых танцоров из разных стран. Старейший и уникальный в своем роде фестиваль IFMC предлагает зрителям насыщенную премьерами афишу, а начинающим артистам предоставляет возможность учиться у лучших.

В концертном зале "Витебск" проходят мастер-классы. На одной площадке представлены европейская, американская и азиатская школы хореографии. Вовлеченность участников максимальная. Для каждого это уникальный шанс выйти на новый творческий виток. Спиральную динамику тела изучают с профессионалом дела - хореографом из Южной Кореи Минсу Кимом.

Минсу Ким, танцовщик, хореограф (Республика Корея): "Мне очень понравились ребята, которые были на мастер-классе. Видно, что они хотят быть здесь, у них огонь в глазах. Все движения максимально эмоциональные. Мне очень нравится атмосфера фестиваля. Он такой масштабный и очень молодежный".

"Мастер-класс прошел просто великолепно. Очень все понравилось. Много впечатлений, эмоций. Все было максимально структурировано, понятно для каждого танцора, с юмором", - поделилась участница конкурса современной хореографии из Казахстана Аяужан Газизкызы.

Полное погружение в мир пластического искусства - на сцене. Диалог со зрителем начинает театр балета из Санкт-Петербурга. Постановка "Свадебный кортеж" - наглядное пособие по современному танцу для тех, кто только в начале творческого пути. На Гран-при в 2026 году претендует почти полсотни коллективов. От конкурсантов международное жури ждет не только технического мастерства, но и искренности.

Хуан Тирадо, танцовщик, хореограф, член жюри Международного конкурса современной хореографии (Испания): "Один из самых важных моментов - это потенциал танцовщика, то, как он представляет себя на сцене, каким именно образом транслируют главную идею своего выступления. Поэтому очень важно, чтобы у танцора образовалась связь со зрителем, чтобы публика ему верила".

"Для меня главная цель - это не соревнование, а приехать за той неповторимой атмосферой, которая есть только на этом фестивале. Это очень важно, что существует такая площадка, где творцы в жанре современной хореографии могут высказываться и находить зрителя", - поделилась впечатлениями участница конкурса Екатерина Дешева.

Карина Аутова, участница из Казахстана, высказала такое мнение: "Международные фестивали для того и существуют, чтобы делиться опытом. Каждый преподносит что-то свое - от своей страны, культуры, менталитета. Наполнение у всех разное. Этим и ценны такие фестивали".

В фойе концертного зала "Витебск" организовано несколько вернисажей. В работах - эстетика и энергия современной хореографии.

Кружить в танце город над Двиной будет до конца недели. Премьеры готовят Пермский театр "Балет Евгения Панфилова" и Белорусский молодежный театр. Обладателя Гран-при IFMC назовут во время торжественного закрытия в воскресенье, 29 ноября.