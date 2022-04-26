Коллекция колокольчиков Михаила Слепухо представлена в Борисовской центральной районной библиотеке

Хрустальные, бронзовые, посеребренные и из латуни. Свадебные, сувенирные, музыкальные и на конскую упряжь. Коллекция из более полусотни колокольчиков представлена в Борисовской центральной районной библиотеке. Тематическая выставка "Колокольчики мои..." открылась благодаря давнему сотрудничеству библиотеки и борисовского коллекционера Михаила Слепухо. Свое собрание автор начал формировать с юных лет.

Наталья Бордиловская подробнее.

Звонкая коллекция Михаила Слепухо началась с его деревенского детства и бабушкиной козы. Животному повязывали такие громкие бусы, чтобы оно не потерялось. Хозяева сберегли этот латунный талисман, который позже и стал основой коллекционного собрания внука.

У меня в коллекции 50 колокольчиков. Самый старый - времен Наполеона. Попался мне случайно в дереве Нивки, наверное, французы оставили. Не на всех [колокольчиках] есть языки - теперь это дефицит. Они изготавливались из железа, а оно не живет, а у меня цветные металлы. Если трещины - звона нет. Михаил Слепухо, коллекционер

У каждого экспоната своя история создания и появления в коллекции. Например, полупрозрачные фужеры Михаил Слепухо привез из Чехословакии - он проходил там армейскую службу. Тогда богемский хрусталь был редкостью.

С особым смыслом колокольчики из богемского стекла, и называются они "штрафники", что значит "штрафная рюмка". В такой колокольчик наливали горячительный напиток, и выпить его надо было обязательно, ведь такую емкость не поставишь. Выпивали, а потом звонили.

Из праздничных в коллекции свадебные колокольчики. На них традиционно наносились надписи. Иногда шуточные. Например, "Кого люблю - тому дарю".