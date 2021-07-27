Коллекцию раритетов можно увидеть в Борисове

Хочу особенно выделить топор примерно 11-12 века железный, борисовчнином был найден в деревне Большая Ухолода и буквально недавно наша сотрудница Елена Скорина просто нашла у себя на участке каменный топор бронзового века, ему более 3 тысяч лет.

Александр Балябин - краевед, сотрудник Борисовской центральной районной библиотеки им. И. Х. Колодеева