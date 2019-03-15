Коллекцию сувениров с символикой II Европейских игр разработали мастера из Слуцка

Оригинальные рюкзаки, панно, полотенца и даже магниты сделаны из натуральных материалов. А украсили их не только ветка папоротника и талисман турнира лисенок Лесик, но еще и вышивка с белорусскими узорами. На предприятии, где воссоздают знаменитые слуцкие пояса, сочетают разные технологии как ручного, так и машинного ткачества. Всего в коллекции более десятка разнообразных сувениров, посвященных главному мультиспортивному форуму лета.