Колокола теперь будут звучать в Красном костеле

Сегодня после торжественного воскресного богослужения в присутствии сотен прихожан освятили три новых символа католического храма. Бронзовые колокола весом в три тонны появились в башне после векового молчания. Средства на них - не только от католиков, но и от православных верующих.

Каждый из колоколов запрограммирован. Для разных служб индивидуальное звучание. Кроме того, вскоре пробьют и маленькие символы. Их привезут из Польши.