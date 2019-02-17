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Колокола теперь будут звучать в Красном костеле

Сегодня после торжественного воскресного богослужения в присутствии сотен прихожан освятили три новых символа католического храма. Бронзовые колокола весом в три тонны появились в башне после векового молчания. Средства на них - не только от католиков, но и от православных верующих.
Каждый из колоколов запрограммирован. Для разных служб индивидуальное звучание. Кроме того, вскоре пробьют и маленькие символы. Их привезут из Польши.

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