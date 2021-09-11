Колонна автопробега "Символ единства" стартует 12 сентября в Хойниках и проедет по знаковым историческим местам

Одна из наших целей - показать людям, какая у нас замечательная страна. Для того, чтобы хорошо отдохнуть, посмотреть на какие то достопримечательности, не нужно ехать за границу. Достаточно сесть в машину. Проехать 50, 100, 200 километров и насладиться этим всем в родной Беларуси

Сергей Рачковский, председатель РОО "Патриоты Беларуси", организатор автопробега "Символ единства"