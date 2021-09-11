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Колонна автопробега "Символ единства" стартует 12 сентября в Хойниках и проедет по знаковым историческим местам

Гомель в этот праздничный день и в объятьях патриотического автопробега "Символ единства". Позади уже более 4 тысяч километров.

В памятных местах Гомеля минута молчания и живые цветы в честь погибших за свободу и независимость нашей страны. На пути следования патриотов: агрогородок Полесье, Озаричи, Житковичи, Наровля, Мозырь. И везде местные жители передают участникам автопробега мешочек с зерном нового урожая - свой вклад в общий каравай.

Большая часть пути уже пройдена и эмоции просто переполняют, потому что нельзя выделить какой-то один город: все уникальные, все прекрасные, люди добродушные и с радостью встречают, поддерживают проект. За что им большое спасибо.
Анна Харута, зампредседателя РОО "Патриоты Беларуси", организатор автопробега"


Одна из наших целей - показать людям, какая у нас замечательная страна. Для того, чтобы хорошо отдохнуть, посмотреть на какие то достопримечательности, не нужно ехать за границу. Достаточно сесть в машину. Проехать 50, 100, 200 километров и насладиться этим всем в родной Беларуси
Сергей Рачковский, председатель РОО "Патриоты Беларуси", организатор автопробега "Символ единства"

Завтра автопробег продолжит свое путешествие по Гомельскому региону. Колонна стартует в Хойниках и проедет по знаковым историческим местам: мемориальный комплекс в Лоеве, Курган Славы в Гомеле.

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