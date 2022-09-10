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Колонна байкеров почтит память Великой Победы. Старт у Кургана Славы
Продолжается большая насыщенная программа для гостей Минска из различных байкерских клубов России (от Калининграда до Ростова), Литвы, Латвии и Эстонии, которая сегодня начнется у Кургана Славы и станет символическим закрытием мотосезона. Тысячи поклонников передвижения на железных конях возложат цветы к памятному камню в честь 75-летия Великой Победы и начнут движение в колонне ко Дворцу спорта вдоль проспекта Независимости. Доберутся до финальной точки приблизительно к полудню: каждый может стать зрителем такого яркого события. Завершится олимпийский день праздничным концертом и фейерверком.
Это отдельное зрелище такого масштаба,опять же, почему Минск? Потому что в Минске такого масштаба парада не видел, здесь даже не в параде дело, здесь встречаются люди, которыедружат, общаются, и главное не в этом параде, а встретиться с друзьями, которых не видели давнои вместе проехаться, пообщаться, что-то вспомнить.
Накануне гости из байкерского движения нескольких стран также приобщились к белорусскому спорту, посетив штаб-квартиру НОК Беларуси и посмотрев ряд музейных экспозиций об истории белорусского спортивного движения.
Фото: pixabay.com
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