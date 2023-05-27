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Колонна байкеров выехала из Минска на погранзаставу "Усово" в Гродно
День пограничника - отличный повод собраться вместе. Так решили участники клуба IronBirdsChapter мотодвижения HarleyOwnersGroup.
Несколько десятков байкеров из Беларуси и России следуют из Минска в Гродно. В планах - посещение пограничной заставы "Усово". Напомним, что это уникальное подразделение границы - единственная застава, которая осталась на том же месте, что и до начала Великой Отечественной войны.
Мотосезон был открыт давно. Однако это первый международный слет владельцев легендарного "харлея" именно в Беларуси.
В ходе визита байкеры возложат цветы к памятному месту на территории заставы "Усово", посетят музей, высадят аллею и станут участниками показательного выступления кинологов со служебными собаками.
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