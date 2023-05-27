Колонна байкеров выехала из Минска на погранзаставу "Усово" в Гродно

Несколько десятков байкеров из Беларуси и России следуют из Минска в Гродно. В планах - посещение пограничной заставы "Усово". Напомним, что это уникальное подразделение границы - единственная застава, которая осталась на том же месте, что и до начала Великой Отечественной войны.