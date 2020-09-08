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Колонна людей с национальной символикой прошла от площади Победы до площади Независимости
Те, кто выступает за сохранение страны и за мирную и безопасную жизнь, продолжают высказывать свою твердую позицию. Сегодня у площади Победы собрались неравнодушные белорусы, которые против вмешательства во внутренние дела нашего государства, против фейков и раскола общества. Участники акции сошлись во мнении: необходимо продолжать поступательное развитие родной страны без потрясений.
Отметим, колонна людей с национальной символикой сегодня прошла от площади Победы до площади Независимости. Люди вышли с одной целью: нужно сохранить то, чего добились белорусы за годы независимости.
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