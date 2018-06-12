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Колонна с гуманитарным грузом Беларуси для Украины отправилась в Донбасс
Колонна с гуманитарным грузом Беларуси для Украины сегодня покинула нашу страну. В Донецкую и Луганскую области спасатели доставят помощь весом около 80 тонн. Вместе с МЧС в Донбасс отправилась наша съемочная группа.
Груз гуманитарной помощи находится на территории Киевской области. В ближайшее время в украинской столице белорусская сторона проведет пресс-конференцию. Это не первая гуманитарная помощь в Украину. Год назад на МЧС возлагалась такая же миссия.
Фуры везут самое необходимое. Гуманитарный груз был согласован с украинской стороной. Часть товара - это продукты (мясные консервы, крупа, мука, сахар, масло, макароны). Они будут отгружены на склады Международного Красного Креста в Киеве. Позже продукты будут разделены на порции. ГТК и пограничники обеспечат первоочередной порядок таможенного контроля на границе.
Вторая часть груза - комплекты ученической мебели, шкафы для документов, холодильники - проследует по территории Донецкой и Луганской областей в сопровождении белорусских спасателей.
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